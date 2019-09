Erst mit der Erfindung der Onlinekommentarfunktion kam das sichere Wissen in den Sport. Hätte es in meiner Kinderzeit schon die Onlinekommentarfunktion gegeben, hätten wir nicht jede Woche auf dem Pausenplatz darüber diskutieren müssen, ob Köbi Kuhn oder Karli Odermatt besser schiesst. Denn dann hätte bestimmt irgendein Kommentarschreiber die Wahrheit gewusst und am Ende seines Kommentars hätte er geschrieben: «Fertig Schluss!» Wäre Xherdan Shaqiri in unserer Kindheit Fussballer gewesen, hätten wir uns wohl über seine Tricks und Tore gefreut. Wir hätten uns bestimmt auch darüber gefreut, dass die Nati sich mit ihm für Europa- und Weltmeisterschaften qualifiziert.

Aber weil Shaqiri im Zeitalter der Onlinekommentarfunktion spielt, wissen wir nun, dass unsere Freude an seinem Spielwitz komplett ungerechtfertigt ist: «Er soll bleiben, wo er ist, und auf der Bank versauern!», erklärt uns ein Kommentar- schreiber klipp und klar. Ein anderer Kommentarschreiber weiss: «Eine Rückkehr von Shaq ist ausgeschlossen. Brauchen kein Kindergarten, sondern motivierte Männer. Fall erledigt.»

Das ist, abgesehen vom Akkusativfehler, eine fast schon wissenschaftliche Aussage. Shaqiri ist gegenwärtig der meistgehasste Fussballer der Schweiz. Wer ihn, wie ich zum Beispiel, als Fussballer noch immer sehr gut mag, gehört in den Kindergarten. Fall erledigt.