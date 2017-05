Das Schweizer Team kann nach dem guten internationalen Vergleich vor knapp zwei Wochen an den WM-Testläufen in Estland zuversichtlich auf den Start in die internationale Saison schauen. Der vom Swiss Orienteering Team hoch gewichtete Weltcupauftakt dient für die WM-Teilnehmer zusätzlich als Standortbestimmung auf dem Weg an die Weltmeisterschaften in Estland. Für die diversen jungen Athleten im Team stellen die Wettkämpfe einen ersten internationalen Vergleich dar. Entsprechend formuliert der Chef der Elite, Patrik Thoma, die Ziele unterschiedlich: „Vom A-Kader erwarte ich Resultate im Top 15 Bereich, aber auch die Coolness, wenn es nicht klappt den Kopf nicht zu verlieren. Die Jungen und Neo-Weltcupläuferinnen und -Läufer dürfen keine Angst vor der Aufgabe haben und sollen mit viel Freude an die Wettkämpfe gehen."

Überraschend nicht ins Flugzeug nach Finnland gestiegen ist die Teamleaderin der Frauen Judith Wyder. Sie hat gestern bekannt gegeben, dass sie schwanger ist und wird deshalb die Saison 2017 frühzeitig beenden. Dies führt zur Nachnominierung von Hanna Müller, einer weiteren Weltcupdebütantin. Auch werden in der Aufstellung der Sprint-Staffel Änderungen vorgenommen.

Die Wettkämpfe können hier live mitverfolgt werden.