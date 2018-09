Was aussieht wie ein Set für einen Science-Fiction-Film, ist in Wirklichkeit eine Rennstrecke. Für Drohnen, für die Flugobjekte, die in den vergangenen Jahren aufkamen und nicht immer nur positive Schlagzeilen generierten. Aber dazu kommen wir noch.

In Lausanne, an der «Comptoir Suisse», einer Verbrauchermesse, fand am vergangenen Wochenende die Premiere der Swiss Drone League statt. 32 Teilnehmer duellierten sich drei Tage lang um den ersten Titel. Einer davon ist Friedrich Haller aus Villmergen, auch bekannt unter dem eben erwähnten Pseudonym «Käpten Balu». Der 35-Jährige beschäftigt sich seit zwei Jahren intensiv mit dem Drohnenfliegen.

«Ich habe damals auf YouTube ein Video gesehen und mir daraufhin eine gebrauchte Drohne im Internet bestellt. Vom ersten Flug an hat mir das extrem gefallen», erinnert er sich. Nun will er sich in der neu gegründeten Schweizer Liga beweisen. Diese beinhaltet in ihrem Lancierungsjahr drei Rennen. Das erste in Lausanne ist auch für ihn etwas Spezielles: «Wir haben hier einen tollen Parcours und sogar etwas Publikum. Das gibt dieses Kribbeln. Das ist schon was anderes, als wenn man sich irgendwo auf einem Feld trifft», sagt Haller.

Ein negativ behafteter Begriff

Die diesjährigen Rennen der Swiss Drone League werden alle an Messen ausgetragen. Nach dem Rennen in Lausanne folgt im Oktober die nächste Veranstaltung am HeroFest in Bern und im November an einer Automesse in St. Gallen. «Die Rennen finden alle an Messen statt, weil wir dort ein grosses Publikum erreichen und ihnen den Sport näher bringen können», sagt Joris Zahnd, Gründer und CEO der WhiteCarpet GmbH, die die Rennen zusammen mit der MYI Entertainment GmbH veranstaltet.

Es geht auch darum, Akzeptanz zu schaffen. Das Wort Drohne löse bei vielen Menschen Unmut aus, sagt Sandro Geissmann, Präsident von FPV Racer Schweiz, dem grössten Schweizer Verein für das Drohnenfliegen: «Den Begriff ‹Drohne› mögen wir eigentlich nicht, denn dieser ist negativ behaftet. Wenn Leute dieses Wort hören, denken sie an Krieg oder an ein Spielzeug, um den Nachbar zu beobachten. Wir nennen sie Racecopter oder Quadcopter. Aber das Wort Drohne lässt sich trotzdem nicht ganz vermeiden.»