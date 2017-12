Wacker liegt nun vier Punkte vor Pfadi Winterthur, das eine Partie weniger ausgetragen hat, und das Torverhältnis spricht für die Thuner.

Mit Wacker und Kriens-Luzern trafen zwei formstarke Teams aufeinander. Dennoch kam nie Spannung auf. Nach 20 Minuten führten die Thuner 12:5, in der 36. Minute stand es 22:11. Überragender Spieler der Gastgeber war mit neun Toren einmal mehr Lenny Rubin, der ab der kommenden Saison in der Bundesliga für Wetzlar tätig ist. Während Wacker den achten Sieg in Serie feierte, erlitt Kriens-Luzern die erste Niederlage nach fünf Erfolgen.

Resultate und Rangliste:

Wacker Thun - Kriens-Luzern 34:21 (18:11)

1180 Zuschauer. - SR Jergen/Zaugg. - Strafen: je 3mal 2 Minuten.

Wacker Thun: Winkler/Wick (ab 8.); Rubin (9), Dähler (3), Suter (1), Giovanelli, Glatthard (1), Lanz, Caspar (4), Friedli (1), von Deschwanden (6/1), Gruber (3), Guignet (2), Huwyler (1), Krainer (3).

Kriens-Luzern: Willimann (1)/Eicher (22. bis 30.); Fellmann (2), Wipf, Blättler (1), Engler (2), Vögtli (1), Oertli (1), Alili (9), Brücker, Delchiappo (1), Schramm (3).

Bemerkungen: Wacker Thun ohne Raemy und Linder. Kriens-Luzern ohne Hofstetter, Spengler, Nyffenegger, Radovanovic und Ramseier (alle verletzt). Verschossene Penaltys: 1:0.

Rangliste: 1. Wacker Thun 13/23 (388:309). 2. Pfadi Winterthur 12/19 (329:270). 3. Kriens-Luzern 13/16 (315:325). 4. Kadetten Schaffhausen 11/15 (342:302). 5. BSV Bern Muri 12/15 (325:292). 6. Suhr Aarau 12/8 (284:298). 7. GC Amicitia Zürich 12/8 (275:324). 8. St. Otmar St. Gallen 12/7 (302:330). 9. Fortitudo Gossau 11/5 (262:306). 10. Endingen 12/4 (294:360).