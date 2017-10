Nun begleitet die Baselbieterin eine Gewissheit, die Sicherheit schafft. «Bobfahren», sagt sie, «ist für mich wie Velofahren. Am Anfang hatte ich Angst, dass ich beispielsweise den Kreisel in Winterberg nicht mehr fahren kann. Nun weiss ich, dass man das Gefühl dafür nicht so schnell verliert. Dass nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper Bob fährt.» Das sei ein schönes Gefühl.

Cocktail aus Vorfreude und Unbehagen

Und doch begleitet die Baselbieterin dieser Tage ein seltsamer Cocktail aus Vorfreude, Unbehagen und Ungeduld. «Die Vorfreude ist riesig, aber ich habe auch ein komisches Gefühl im Bauch», sagt sie. «Denn das Gemeine ist ja, dass du nicht weisst, wie die anderen Teams trainiert haben.»

Dazu kommt die Unsicherheit, wie gut das Material ist, denn die meisten Konkurrentinnen seien auf einen österreichischen Schlitten umgestiegen, «wir nicht. Ich vertraue auf das Material, das ich kenne», sagt Hafner. Eines aber, das die Unsicherheit nährt.

So gesehen sind die letzten Tage, die Hafner als «Chaostage» bezeichnet, ein Segen. Zwischen Training, Abschied von den Arbeitskollegen der Hochschule in Winterthur, die sie in den kommenden Monaten nicht mehr sehen wird, Materialtests in Cesana, Italien, Leistungstests in der Schweiz und den Vorbereitungen für die ersten Fahrten auf der Rodelbahn in Oberhof bleibt kaum Zeit, um ins Grübeln zu kommen.

In den kommenden drei Wochen geht es für Hafner und ihre beiden Anschieberinnen, die Schwestern Eveline und Rahel Rebsamen darum, Material zu testen und das Gefühl für Bob und Eis zu bekommen – erst in Oberhof, dann in Winterberg, später auch noch in Österreich, in Altenberg.

50 Trainingsfahrten

Bis zum Abflug nach Übersee, wo am ersten November-Wochenende in Lake Placid (USA) die ersten Weltcup-Rennen stattfinden, will Hafner auf 50 Trainingsfahrten kommen.

Um sich für die Olympischen Spiele in Pyeongchang zu qualifizieren, muss Hafner im Weltcup zwei Mal unter die ersten Acht fahren. Diesem Ziel ordnet die Ingenieurin alles unter – und ist, um Geld zu sparen, auch in ihr Elternhaus nach Liestal im Kanton Baselland zurückgekehrt. Eine eigene Wohnung würde das knappe Budget zusätzlich belasten.

Hafner rechnet mit Kosten von 50 000 Franken für die Saison. Alleine die Miete des Bobs schlägt mit 10 000 Franken zu Buche. Doch Gedanken daran möchte sie gar nicht verschwenden. «Endlich geht es los. So lange haben wir trainiert und uns vorbereitet. Jetzt», sagt Sabina Hafner bestimmt, «kommt die schöne Zeit.» Jene im Eiskanal.

Das grosse Puzzle des Schweizer Fernsehens

Die Bedürfnisse der SRG in Südkorea sind keine Bestellung ab Stange.

von Rainer Sommerhalder

Es erinnert an das Zusammensetzen eines Puzzles. Bereits Monate vor den Olympischen Winterspielen muss die SRG anmelden, was sie an den verschiedenen Wettkampforten für ihre Übertragungen benötigt. Wo braucht es Moderatoren-Plätze in der Interviewzone, wo Aussenpositionen für die Zuschaltungen aus dem Renngelände, wo berichten Kommentatoren und Experten live aus einer Reporterkabine vor Ort?

Für Sven Sarbach, den Leiter der Sport-Grossprojekte bei der SRG, ist es wie eine Bestellung aus dem Katalog. Hier ein Bildschirm, da zwei Mikrofone, dort drei Kabel. Auch Details dürfen nicht vergessen gehen. Wer braucht wo Internet? Welche zusätzliche Kamera macht Sinn? Etwa in der Reporterkabine, um den Experten live ins Bild zu bringen.