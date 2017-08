Die Meisterschaften der USA gelten als der wichtigste Anlass im Amateurgolf überhaupt. In dem im Matchplay-Format ausgetragenen Turnier besiegte Albane Valenzuela fünf Gegnerinnen, bis sie selber im Final gestoppt wurde. In dem über 36 Löcher führenden letzten Duell unterlag sie der Amerikanerin Sophia Schubert mit dem Ergebnis von 6 und 5 (6 Löcher Rückstand bei noch 5 zu spielenden Löchern).

Der zweite Platz bringt der in der Weltrangliste der Amateurinnen auf Position 3 liegenden Genferin hohes Ansehen ein, aber auch einen Startplatz am nächstjährigen US Open der Profispielerinnen.

"Ich kann viel von meinem ersten Auftritt bei der US Amateur Championship mitnehmen. Ich hatte auch im Final viele Birdie-Putts, doch es lief nicht für mich“, sagte Valenzuela.