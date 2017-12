BSV Bern Muri startete wie die Feuerwehr und führte nach 11 Minuten mit 7:0. In dieser Phase trafen die Schaffhauser dreimal den Pfosten und verschossen einen Penalty, was der Motivation nicht förderlich war. In der Folge kontrollierten die Berner das Spiel und den Vorsprung und liessen das Team von Peter Kukucka nie mehr näher als auf drei Tore herankommen.

Wo am 21. Dezember der Cupfinal, der erstmals seit 2006 nicht mehr im Final-Four-Modus ausgetragen wird, stattfindet, entscheidet sich am Donnerstag. Sowohl Winterthur als auch Bern haben sich beworben und hoffen auf ein Heimspiel.

Der BSV Bern Muri wartet schon ein Jahr länger als die Young Boys im Fussball auf einen Titel. Zuletzt feierte man 1985 den Meistertitel (YB 1986). Im Cup reichte es erst zu vier Final-Teilnahmen, aber noch nie zum Titel.

Telegramm:

BSV Bern Muri - Kadetten Schaffhausen 26:20 (12:7)

1080 Zuschauer. - SR Meyer/Buache. - Torfolge: 7:0 (12.), 7:4 (19.), 9:4, 11:5, 11:7, 12:7; 12:9, 14:9, 17:11, 17:13, 18:15, 20:15, 23:18, 26:20. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen BSV Bern Muri; 6mal 2 Minuten gegen Kadetten Schaffhausen.

BSV Bern Muri: Marjanac (2)/Rosenberg; Lengacher (2), Groff (2), Heer, Baumgartner (3), Getzmann (5/4), Striffeler, Kusio (3), Spinola (2), Szymanski (5), Arn (1), Mühlemann (1).

Kadetten Schaffhausen: Marinovic/Stevanovic; Meister, Delhees, Liniger (5/1), Csaszar, Pendic, Gerbl, Zehnder, Norouzi (5), Szyba (4), Maros (1), Koch (1), Ostruschko, Tominec (4).

Bemerkungen: Kadetten ohne Küttel, Markovic und Brännberger (alle verletzt). 44. Mühlemann (BSV Bern Muri) verletzt ausgeschieden. - Anzahl verschossene Penalty 1:1.