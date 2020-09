Topfavorit Kadetten Schaffhausen startet mit Sieg

In der 50. Minute führten die Kadetten erst 18:15, dann zogen sie innert gut sieben Minuten auf 25:16 davon. Der Matchwinner der Gastgeber ist rasch gefunden: Torhüter Kristian Pilipovic brachte es mit 20 Paraden auf eine hervorragende Abwehrquote von 55 Prozent. Der Schaffhauser Captain Dimitrij Küttel war zwar mit sieben Treffern der erfolgreichste Torschütze der Partie, er verzeichnete aber acht Fehlwürfe. Am Sonntag hatten die Kadetten im Supercup gegen Suhr Aarau 20:25 verloren.

Ein Zeichen der Stärke setzte das ambitionierte Kriens-Luzern, das Wacker Thun zu Hause 30:21 bezwang. Nachdem die Partie bis zum 19:18 (45.) ausgeglichen verlaufen war, gelang den Thunern bis zur 58. Minute und dem 19:28 kein Treffer mehr. Bei den Zentralschweizern feierte der slowenische Regisseur Janus Lapajne mit acht Toren aus neun Würfen einen gelungenen Einstand. Den Berner Oberländern fehlten mit Lukas von Deschwanden, Ron Delhees und Luca Linder drei Teamstützen.

Pfadi Winterthur gewann gegen den BSV Bern 31:27. Die Basis zum Sieg legten die Winterthurer am Ende der ersten Halbzeit, als sie sich nach dem 12:10 (21.) auf 19:11 (30.) absetzten. Grossen Anteil an der klaren Führung zur Pause (19:12) hatte der neue israelische Goalie Yahav Shamir, der in der ersten Hälfte sieben von elf Schüssen abwehrte. Eine Topleistung zeigte auch der ebenfalls aus Israel stammende Aufbauer Adir Cohen, der mit zehn von elf Abschlüssen erfolgreich war.

St. Otmar St. Gallen bezwang Suhr Aarau 29:26. Bei den Gästen zeichnete sich der Portugiese Diogo Oliveira als elffacher Torschütze aus. Das Duell zwischen Endingen und dem RTV Basel, den auf dem Papier zwei schwächsten Mannschaften der Liga, endete 23:23.