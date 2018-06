Politik im Team und in der Schweiz

So weit, so gut. Tom Lüthis Freund und Manager Daniel M. Epp ist ob der Angelegenheit nach wie vor beunruhigt. Die Zukunft seines Fahrers steht auf dem Spiel. Die meisten Verträge für die Saison 2019 werden bis Ende Juli ausgehandelt. Daniel Epp muss wissen, woran er mit Tom Lüthi ist. Sonst sind alle Plätze in der «Königsklasse» und in der Moto-2-WM für nächste Saison weg. An eine Zukunft im aktuellen Team mag er nicht mehr glauben.

Aber es gibt Hoffnung. Der Graf sagt nämlich: «Mein Plan ist es, nächste Saison weiterzumachen. Einer unserer beiden MotoGP-Fahrer wird auch 2019 Tom Lüthi sein.» Dann hält er inne, blickt streng durch seine randlose Brille und verkündet mit eindringlicher Stimme:

Bei Ausstieg ist Tom Lüthis Karriere gefährdet

«Ich bin ganz, ganz nahe daran, meine Leidenschaft für den Motorsport zu verlieren. Wenn hier im Fahrerlager alle einsehen, was Michael Bartholemy angerichtet hat, dann ist alles gut. Sollte aber jemand an meiner Ehrenhaftigkeit zweifeln, dann ist es vorbei und ich steige aus.»

Und dann wäre Tom Lüthis Karriere ernsthaft gefährdet. Daniel Epps Sorge ist also nicht ganz unberechtigt.