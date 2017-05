Er habe rund dreieinhalb Stunden in Gewahrsam verbracht, bevor er wieder entlassen wurde, betätigte am Montag das Büro des Sheriffs des Landkreises Palm Beach im Bundesstaat Florida. Der 41-Jährige sei in der Ortschaft Jupiter von Beamten festgenommen worden.

Nach Angaben des Büros des Sheriffs wird der Sportler verdächtigt, sich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln ans Steuer gesetzt zu haben.

Der langjährige Weltranglistenerste aus den USA leidet seit längerem an Rückenproblemen, die seine Karriere behindern. Er spielte zuletzt Anfang Februar bei einem Turnier. Im April musste sich Woods erneut am Rücken operieren lassen.