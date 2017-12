Der amerikanische Superstar hatte im Dezember nach zehn Monaten Pause sein Comeback gegeben. Bei einem Einladungsturnier auf den Bahamas belegte er Rang 9 unter 18 erstklassigen Golfprofis.

Vollständig bei Kräften fühlt sich Woods nach vier Rückenoperationen noch nicht. "Ich mache weiter Fortschritte und versuche, stark genug zu werden, damit ich wieder ein volles Pensum absolvieren kann", erklärte der 14-fache Major-Sieger, der am Samstag seinen 42. Geburtstag feierte.

Woods' nächster geplanter Einsatz ist das von seiner eigenen Stiftung veranstaltete US-PGA-Tour-Turnier Mitte Februar im Riviera Country Club in Pacific Palisades bei Los Angeles. Eine fixe Zusage gab der Superstar in einem Blog-Eintrag auf seiner Website zu Jahresende aber nicht ab.

Eine vollständige Saison würde Woods mit grosser Wahrscheinlichkeit um die vier Majorturniere in den Monaten April (US Masters), Juni (US Open), Juli (British Open) und August (US PGA Championship) herum bauen. In seinen besten Jahren bestritt er meistens weniger als 20 Turniere, während viele andere renommierte Golfer auch heute deutlich mehr als 20 Mal spielen.