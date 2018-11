In den verbleibenden vier Runden der ersten Meisterschafts-Phase winkt Suhr Aarau im Heimspiel gegen den RTV Basel noch mindestens ein weiterer Sieg, derweil das von Goran Perkovac gecoachte Kriens-Luzern in den verbleibenden vier Runden noch auf zwei Spitzenteams (St. Otmar St. Gallen und Pfadi Winterthur) trifft. Suhr Aarau schaffte seit dem Wiederaufstieg in die NLA im Frühling 2016 stets die Qualifikation für die Finalrunde der besten sechs Teams.

Suhrs Sieg gegen Gossau geriet nie in Gefahr. Die Gäste führten bloss einmal (1:0). Zwischen der 16. und der 22. Minute zog das Heimteam von 9:8 auf 15:9 davon. Unmittelbar nach der Halbzeitpause legten die Aargauer vom 21:15 (31.) zum 30:16 (40.) einen weiteren Zwischenspurt ein. Tim Aufdenblatten erzielte acht Tore aus neun Abschlüssen. Erst einmal in dieser Saison hatte Aufdenblatten noch öfter getroffen (elf Tore gegen den RTV Basel).

Resultat/Rangliste:

Sonntag: Suhr Aarau - Fortitudo Gossau 38:22 (21:14). - Rangliste: 1. Kadetten Schaffhausen 10/16 (301:243). 2. Pfadi Winterthur 10/16 (295:263). 3. St. Otmar St. Gallen 10/15 (306:272). 4. Wacker Thun 10/14 (296:264). 5. Suhr Aarau 10/12 (288:242). 6. BSV Bern 10/12 (298:292). 7. Kriens-Luzern 10/8 (258:278). 8. Fortitudo Gossau 10/3 (262:326). 9. RTV Basel 10/3 (247:320). 10. GC Amicitia Zürich 10/1 (246:297).