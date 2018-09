Nebst den Superstars McIlroy und Garcia konnten der Titelsponsor Omega und die Organisatoren unter Turnierdirektor Yves Mittaz für das Turnier von 29. August bis zum 1. September 2019 auch den aufstrebenden Engländer Tommy Fleetwood verpflichten.

Dem Schweizer Turnier kommt entgegen, dass die hochdotierte FedEx-Cup-Finalserie in den USA im nächsten Jahr schon am 25. August abgeschlossen sein wird, also unmittelbar vor dem Omega European Masters.

Sergio Garcia, der Sieger des US Masters 2017, gewann das Schweizer Turnier vor 13 Jahren. McIlroy verpasste in Crans-Montana den Sieg zweimal knapp, 2008 sogar erst in einem Stechen gegen den Franzosen Jean-François Lucquin. McIlroy, Garcia und Fleetwood gehören dem europäischen 12-Mann-Team an, das in drei Wochen in Paris im Ryder Cup gegen die US-Auswahl spielen wird.