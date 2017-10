Das Malheur hatte sich am Sprung ereignet, als der japanische Titelverteidiger im Mehrkampf seinen Jurtschenko-Sprung zwar sicher in den Stand brachte, sich dabei bei der Landung aber eine Verletzung am linken Fussgelenk zuzog. "King Kohei" raffte sich zwar noch einmal auf und turnte am Barren, nach dem Aufwärmen am Reck musste er aber die Segel streichen.

Uchimura ist der erfolgreichste Kunstturner der Geschichte. Seit seinem ersten WM-Titel 2009 war der 28-Jährige an internationalen Titelkämpfen im Mehrkampf ungeschlagen geblieben. Neben den sechs WM-Titeln holte er 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro auch olympisches Gold.