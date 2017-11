Im Sattel des Contender-Sohnes feierte Beat Mändli erste Erfolge, ehe der Schimmel zum Deutschen Hans-Dieter Dreher nach Eimeldingen wechselte. Mit Cool and Easy gewann Dreher 2016 den Grossen Preis am CSIO in St. Gallen und das Championat von Salzburg.

Im Mai dieses Jahres ging das umworbene Pferd zu Besitzer Bücheler auf das Gestüt Seebligg in Romanshorn zurück und wurde vom Rheintaler Manuel Eugster geritten. Das Paar triumphierte Anfang August im Grossen Preis in Galgenen über 155 cm und vermochte sich auch mehrmals am CSI in Humlikon zu klassieren.

Fuchs, der am Wochenende mit seinem Paradepferd Clooney in Doha am Final der Global Champions Tour teilnimmt, wird mit Cool and Easy Mitte November am Dreisterne-Turnier im italienischen Vermezzo debütieren.