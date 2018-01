Vor einem Jahr feierten die Franzosen mit neun Siegen in neun Partien souverän ihren sechsten WM-Titel. An der EM setzten sie ihren Siegeszug in der Vor- und Hauptrunde fort und erreichten als einzige Mannschaft mit einer makellosen Bilanz die Halbfinals. Dort jedoch erlebte die Equipe Tricolore ihr Waterloo. Nach dem 8:8 (17.) gelang ihr bis zur Pause nur noch ein Tor, sodass es nach 30 Minuten 15:9 für Spanien stand.

Wer nun mit einer Aufholjagd des Favoriten rechnete, wurde zunächst enttäuscht. In der 45. Minute führten die Iberer gar 23:14. Dennoch kam nochmals etwas Spannung auf, verkürzten doch die Franzosen mit sechs Toren in Serie auf 20:23 (51.). Eine Minute später besass Luc Abalo gar die Chance zum 21:23, er scheiterte jedoch an Rodrigo Corrales. Rund drei Minuten vor Schluss unterlief Valentin Porte bei einem möglichen Gegenstoss ein unnötiger Ballverlust, womit er die die Möglichkeit zum 22:24 zu Nichte machte. Nach dem 25:21 (58.) gab es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr.

Die Spanier stehen zum fünften Mal in einem EM-Final. Bislang blieb ihnen die Krönung verwehrt. Vor zwei Jahren verloren sie im Endspiel gegen Deutschland 17:24. Am Sonntag soll es nun endlich klappen.