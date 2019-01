"Wir wussten nicht, was wir tun sollen", sagte die 27-jährige Tessinerin in einem Interview mit der "Schweiz am Wochenende". Ihr Vater sowie ihre Medienverantwortliche hätten mit dem Mann gesprochen. "Ich selbst habe ihm geschrieben, dass ich nicht möchte, dass er an die Rennen kommt."

Mittlerweile hat sich die Situation verändert. "Seit ich verheiratet bin, hat er zum Glück aufgehört, mir zu folgen", sagte die Ski-Allrounderin, die seit Juli 2018 mit dem Mittelfeldspieler Valon Behrami verheiratet ist.

Daneben verriet der Skistar im Interview, warum es von ihr keine Biografie geben soll. "Ein Leben ist zu reich an Geschichten, um es einfach in ein Buch zu packen", sagte sie. "Mit Wörtern kann man zwar versuchen, alle Gefühle zu beschreiben, doch abschliessend gelingt das nie."