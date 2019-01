Das Team von Timo Lippuner trägt seine fünf Gruppenspiele in der slowakischen Hauptstadt Bratislava aus. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Istanbul.

Der Start in die EM-Endrunde, die erstmals mit 24 statt wie bisher mit 16 Teilnehmern ausgetragen wird, erfolgt für die Schweizerinnen am 23. August. Um in die Achtelfinals vorzustossen, muss die Schweiz in der Sechsergruppe zwei Teams hinter sich lassen.