Das Schweizer Team mit Christian Baumann, Pablo Brägger, Benjamin Gischard, Oliver Hegi, Noe Seifert und Eddy Yusof besiegte im letzten Ernstkampf vor den Weltmeisterschaften Ende Oktober in Doha seine niederländischen Konkurrenten mit einem Vorsprung von zwei Punkten. Die Schweizer Turner zeigten über weite Strecken eine überzeugende Leistung. Einzelne Fehler am Boden und am Reck verhinderten einen deutlicheren Sieg.

Dritter Rang für Turnerinnen

Auch die Schweizer Kunstturnerinnen lieferten im deutschen Rüsselsheim eine anständige Leistung ab. Die Equipe mit Caterina Barloggio, Ilaria Käslin, Leonie Meier, Stefanie Siegenthaler, Fabienne Studer und Anina Wildi belegte im Vierländerkampf hinter Deutschland und Italien den 3. Rang. Das Team aus Frankreich wird Vierte. Den Schweizerinnen gelangen die Übungen am Boden, am Sprung und am Balken sehr gut. Einzig am Balken unterliefen gleich mehreren Turnerinnen Fehler.