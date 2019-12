Schweizer Highlight: Ugolkova mit Silber über 200 m Lagen

Ugolkova wurde auf ihrer Paradestrecke einzig von der ungarischen Seriensiegerin Katinka Hosszu bezwungen. In 2:06,59 unterbot die 30-Jährige vom SC Uster-Wallisellen ihren eigenen Schweizer Rekord um fast zwei Sekunden.

Ugolkova hatte in Glasgow schon im August 2018 brilliert, als sie an der Langbahn-EM ebenfalls über 200 m Lagen Dritte geworden war. An kontinentalen Meisterschaften im 25-m-Becken ist sie die erste Schweizer Medaillengewinnerin seit acht Jahren. 2011 im polnischen Stettin war der Zürcher Flori Lang über 50 m Rücken Zweiter geworden.

Lisa Mamié belegte in Schottland im EM-Final über 100 m Brust den 6. Platz. Zu einer Top-3-Rangierung fehlten der 21-jährigen Zürcherin nur 0,22 Sekunden. In 1:05,34 unterbot Mamié ihren erst am Vortag zweimal verbesserten Schweizer Rekord gleich nochmals.