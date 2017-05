Nach der dritten Niederlage und vor dem Rückspiel am Sonntag in Portugal sind die Chancen der Schweiz, einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe 5 noch zu erreichen, auf ein Minimum gesunken. Das hinter Leader Deutschland klassierte Duo Slowenien/Portugal ist drei Punkte voraus.

Fünf Monate nach dem begeisternden Auftritt im ausverkaufen Zürcher Hallenstadion mit der hauchdünnen Niederlage gegen Europameister Deutschland enttäuschten die Schweizer gegen Portugal - gegen den nominell schwächsten der drei Konkurrenten in der EM-Qualifikation. Vor allem zu Beginn der beiden Halbzeiten waren die Schweizer nicht auf der Höhe.

Bis zum ersten Torerfolg dauerte es mehr als zehn Minuten; bis Lenny Rubin ein erstes Mal traf, lagen die Schweizer bereits 0:4 im Rückstand. Und in der ersten Hälfte der zweiten 30 Minuten kam das Team von Trainer Michael Suter in knapp 15 Minuten bloss zu vier Toren. So erhöhten die Portugiesen entscheidend von 13:11 auf 21:15.

EM-Qualifikation. 3. Spieltag. Gruppe 5. In Biel: Schweiz - Portugal 25:27 (11:13). - Rangliste (je 3 Spiele): 1. Deutschland 6 (90:69). 2. Slowenien 3 (81:85). 3. Portugal 3 (77:86). 4. Schweiz 0 (74:82).