Wie im Vorjahr verpassten die Schweizer den zweiten Umgang.

Die beste Leistung im Schweizer Team zeigte London-Olympiasieger Steve Guerdat, der auf Alamo den anspruchsvollen Parcours fehlerlos bewältigte. Ebenfalls positiv verlief der Auftritt von Barbara Schnieper mit Cicero. Lediglich ein Fehler am Wassergraben plus einen Punkt für Zeitüberschreitung musste sie sich bei ihrer ersten Teilnahme am CSIO Calgary notieren lassen.

Nicht optimal verlief der Auftritt für Yannick Jorand auf Cipetto mit 21 Punkten und noch weniger für Alain Jufer mit Chellatus. Das Duo verzeichnete einen Sturz an der "Atlanta-Mauer". Mit total 26 Punkten verpasste die Schweizer Equipe den zweiten Umgang.

Die von Marcus Ehning angeführten Deutschen setzten sich im Kampf um den Sieg vor Kanada und Irland durch.