Schweizer besiegen Italien

Nach dem 15:15 (36.) setzten sich die Einheimischen auf 20:15 (43.) ab, die Gäste verkürzten jedoch auf 19:20 (47.). Nach einem Time-Out zogen die Schweizer aber erneut davon, nach dem 27:21 (54.) gab es über den Ausgang des Spiels keinen Zweifel mehr.

Nationaltrainer Michael Suter begann die Partie mit Levin Wanner (2 Tore), Tim Rellstab (1) und Samuel Weingartner, die erstmals für die Schweiz aufliefen. Später kam auch Ramon Schlumpf zu seinem Länderspiel-Debüt. "Darum sind solche Spiele sehr wichtig", sagte Suter, der mit dem Quartett zufrieden war, "auch wenn alle natürlich noch Luft nach oben haben."

Die Schweizer siegten, obwohl die Italiener auf der Goalie-Position mit 19:10 Paraden Vorteile besassen. Aurel Bringolf (8) ersetzte ab der zwölften Minute den angeschlagenen Stammtorhüter Nikola Portner. Dass die erste Hälfte 13:13 endete, lag auch daran, dass die Schweizer mehrere gute Chancen ausliessen. Nicolas Raemy und Samuel Zehnder erzielten je sechs Tore, auch Alen Milosevic (4.) überzeugte in seinem 50. Länderspiel, ebenso Regisseur Jonas Schelker. Andy Schmid stösst erst für die Duelle gegen Rumänien am 8. und 9. Januar zur Mannschaft.

"Es war ein solider Auftritt. Insbesondere in der Verteidigung zeigten wir von Anfang an, dass wir gewinnen wollten", bilanzierte Suter. Die Schweizer blieben zum zehnten Mal hintereinander gegen Italien unbesiegt - zwei Unentschieden. Am Mittwoch treffen die beiden Teams erneut aufeinander.