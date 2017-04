San Antonio gewann Spiel 6 der Serie in Memphis dank einem starken Finish 103:96. Sechs Minuten vor Schluss lag der fünffache NBA-Champion (zuletzt 2014) noch mit 81:88 im Hintertreffen. San Antonios beste Werfer waren Kawhi Leonard und Routinier Tony Parker mit 29 respektive 27 Punkten.

In der nächsten Runde trifft San Antonio auf die Houston Rockets. Das Team mit dem Genfer Center Clint Capela hat in den Achtelfinals die Oklahoma City Thunder um MVP-Anwärter Russell Westbrook mit 4:2 Siegen eliminiert. Houston zog in dieser Saison in drei von vier Duellen mit San Antonio den Kürzeren.