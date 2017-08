Giger hatte sich die Blessur am 12. August am Schaffhauser Kantonalschwingfest zugezogen. Der letzte Belastungstest am Donnerstagabend endete nicht wie gewünscht. Die Gefahr, sich am Unspunnen-Schwinget eine schwerwiegendere Verletzung einzufangen, sei zu gross, schrieb der Thurgauer Kantonale Schwingerverband in einem Communiqué.

Für Giger ist die Absage eine bittere Pille. Der 19-Jährige hat in diesem Jahr neun Kränze gewonnen und ist aktuell Zweiter in der offiziellen Jahreswertung. Am letztjährigen Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer-le-Lac belegte er hinter dem derzeit ebenfalls verletzten Matthias Glarner den 2. Platz. In Interlaken wäre Giger im ersten Gang auf Marcel Mathis getroffen.