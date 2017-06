Was für eine Demütigung für den Golf-Superstar: Die Polizei hat am Mittwochabend Dashcam-Aufnahmen seiner Verhaftung in Florida veröffentlicht. Die aufmerksamen Ordnungshüter hatten Woods schlafend am Steuer seines schwarzen Mercedes aufgegriffen, sogar der Motor lief noch. Als die Polizisten den früheren Golf-Superstar ansprachen, habe er nicht gewusst, wo er war.