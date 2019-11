Pfadi Winterthur im EHF-Cup ausgeschieden

Die Winterthurer verloren in der dritten und letzten Qualifikationsrunde auswärts gegen Bjerringbro-Silkeborg mit 30:34 Toren auch das Rückspiel.

Pfadi rannte beim Gastspiel in Dänemark von Beginn an einem Rückstand hinterher. Eine reelle Chance, die 33:36-Hypothek aus dem Hinspiel wettzumachen, bestand für den NLA-Leader nie wirklich. Nach einem 14:19-Rückstand zu Pause kam das Team von Trainer Adrian Brüngger zwar nochmals auf 23:24 heran, zum Exploit fehlte am Ende aber einiges. Nach dem überraschenden Ausscheiden am letzten Mittwoch im Cup-Viertelfinal blicken die Winterthurer auf eine enttäuschende Woche zurück.

Pfadi schaffte es im vierten aufeinanderfolgenden Jahr nicht, sich für die Gruppenphase des zweitwichtigsten Europacup-Wettbewerbs zu qualifizieren. Damit steht fest, dass Anfang 2020 wie im Jahr zuvor kein Schweizer Klub mehr im Europacup vertreten sein wird.