Partycrasher? Der HSC Suhr Aarau will den BSV Bern Muri bei dessen Jubiläum bezwingen

Der 21:20-Sieg gegen Pfadi Winterthur vom Mittwoch kann beim HSC Suhr Aarau nicht lange gefeiert werden. Das Spiel hat an den Kräftten gezehrt und bereits morgen steht die nächste Partie auf dem Plan. Der HSC reist in die Hauptstadt zum BSV Bern Muri, der am Mittwoch seinerseits das Berner Derby in Thun mit 29:28 für sich entschieden hat. Es war nach dem Sieg gegen Endingen der zweite Erfolg in Serie für die Berner.

Springt Manuel Zehnder in die Bresche?

In Bern steht für den HSC derweil die nächste Zerreissprobe an: Am Mittwoch hat sich Spielmacher Sergio Muggli am Knie verletzt und wird vorerst ausfallen. Eine genaue Diagnose ist derzeit noch ausstehend.