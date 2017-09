Parker setzte sich gegen Fury, einen Cousin des früheren Schwergewichts-Weltmeisters Tyson Fury, dank Mehrheitsentscheid der Punktrichter durch. Zwei Juroren sahen Parker 118:110 vorne, der dritte wertete den Kampf 114:114 unentschieden. Der Neuseeländer wahrte damit auch bei seinem 24. Auftritt als Profi seine Ungeschlagenheit. Fury verliess den Ring nach 20 Siegen erstmals als Verlierer.

Parker hatte sich den damals vakanten Titel im vergangenen Dezember gegen den Mexikaner Andy Ruiz gesichert. Schon jenen Kampf vor heimischer Kulisse in Auckland gewann er dank dem Verdikt der Punktrichter. In der Stadt auf der Nordinsel Neuseelands war ursprünglich auch der Fight gegen Fury geplant gewesen. Der Brite konnte damals wegen einer Rückenverletzung aber nicht antreten. Statt gegen Fury trat Parker vor vier Monaten gegen den kurzfristig eingesprungenen Rumänen Razvan Cojanu zur ersten Titelverteidigung an - und gewann den Kampf nach Punkten.