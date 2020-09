Der Lauf soll am 25. März in der Gegend von Fukushima beginnen, wie das Olympia-OK mitteilte.

Die in Griechenland entzündete olympische Flamme war im März dieses Jahres in Japan angekommen. Derzeit wird sie in Tokio ausgestellt. Die Stafette wird ab kommendem März durch alle 47 japanischen Präfekturen führen und unter dem Leitmotiv "die Hoffnung erhellt unseren Weg" stehen. Die Eröffnung der Sommerspiele ist für den 23. Juli 2021 terminiert.