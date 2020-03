NBA macht «mindestens 30 Tage» Pause

Die Pause werde "wahrscheinlich mindestens 30 Tage dauern", kündigte er in einem Brief an die Fans an. Dies entspricht in etwa dem Rest der Qualifikation, die bis zum 15. April angesetzt ist.

Ab dem 18. April stünden normalerweise die Playoffs an, die Finalserie sollte am 4. Juni beginnen. Die NBA hatte sich nach einem positiven Covid-19-Test bei Utahs Center Rudy Gobert für eine Unterbrechung der Saison entschieden. Auch Goberts Teamkollege Donovan Mitchell wurde positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.