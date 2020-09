NBA: Antetokounmpo zum zweiten Mal in Folge MVP

Der "Greek Freak", so der Spitzname des 25-jährigen Griechen, wird demnach erst der dritte Spieler der Liga-Geschichte, der in einer Saison sowohl den MVP-Award als auch die Auszeichnung für den besten Defensivspieler erhalte. Zuvor war dies den Hall-of-Famern Michael Jordan und Hakeem Olajuwon gelungen. In den diesjährigen Playoffs waren die Bucks im Viertelfinal an den Miami Heat gescheitert.