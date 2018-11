In drei Wochen steht der Event an, auf den alle Unihockey-Fans hinfiebern: Die Weltmeisterschaft der Männer in Prag (CZE) vom 1.-9. Dezember 2018. Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, David Jansson, hat nun bekannt gegeben, welche Spieler an diesem Highlight für ihr Land spielen dürfen.

Im Kader befinden sich sieben Debütanten: Torhüter Patrick Eder (Floorball Köniz), Jan Bürki (SV Wiler-Ersigen), Nils Conrad, (HC Rychenberg Winterthur), Dan Hartmann (UHC Alligator Malans), Tobias Heller (GC Unihockey), Paolo Riedi (Chur Unihockey) und Jan Zaugg (Floorball Köniz).

"Im Vergleich zur WM in Riga 2016 verfügen wir über mehr Qualität im Kader", ist der Coach überzeugt. "Mehr Spieler können auf internationalem Niveau spielen." Vor zwei Jahren holte das Schweizer Nationalteam den 3. Platz. Liegt diesmal also mehr drin?

"Mein Gefühl für die WM ist sehr positiv. Die Gruppe ist reif und funktioniert gut miteinander", so Jansson. "Wir haben mit allen Spielern über eine längere Zeit zielorientiert gearbeitet. Wenn wir das Maximum rausholen können, werden wir gefährlich sein."