Max Studer überzeugt an Sprint-WM mit Rang 10

Im Sprint um den Sprung unter die besten Zehn setzte sich Studer gegen den Norweger Gustav Iden durch. Luis, der Kurzdistanz-Weltmeister des Vorjahres, führte die Entscheidung im Kampf um den Weltmeister-Titel auf der abschliessenden fünf Kilometer langen Laufstrecke herbei. Wenige Meter vor dem Ziel setzte sich der 31-Jährige von Landsmann Léo Bergere und dem überraschenden Portugiesen Vasco Vilaca ab und lief in 49:13 Minuten als Sieger ein. Mit drei Sekunden Rückstand sicherte sich Vilaca Silber vor Bergere.

Da in diesem Jahr aufgrund von Corona sechs der sieben zur WM-Serie gehörenden Wettkämpfe der World Triathlon Series abgesagt werden mussten, wurden die Weltmeistertitel am einzig verbliebenen Eilterennen in Hamburg vergeben.