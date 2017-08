Der 27-jährige Appenzeller Eidgenosse, zuletzt Sieger am Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Therwil BL, gewann am Bergkranzfest auf der Schwägalp die ersten zwei Gänge, bevor er mit einer Verletzung am linken Knie aufgeben musste.

Ob Hersche die Teilnahme am Unspunnen-Schwinget in Interlaken, dem Saisonhöhepunkt vom nächsten Sonntag, verpassen wird, ist offen.

Auch Raphael Zwyssig, ein weiterer eidgenössischer Kranzschwinger aus dem Appenzellischen, musste seinen Wettkampf auf der Schwägalp abbrechen. Er hatte eine Fingerverletzung erlitten.