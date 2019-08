Der englische Internationale Raheem Sterling war der überragende Spieler im Londoner Olympiastadion. Der 25-Jährige traf in der zweiten Halbzeit dreimal. Die Aufmerksamkeit teilte sich Sterling mehrheitlich mit dem VAR.

Dreimal griffen die Video-Schiedsrichter ein: Ein möglicher zweiter Treffer von Gabriel Jesus, der Mitte der ersten Halbzeit das 1:0 erzielt hatte, wurde wegen Abseits aberkannt, Sterlings zweites Tor hingegen durch den VAR bestätigt. Später scheiterte Sergio Agüero zunächst mit einem Penalty an West Hams Goalie Lukas Fabianski. Der Elfmeter wurde aber wiederholt, weil Fabianski beim Schuss nicht korrekt auf der Torlinie stand. Bei West Ham stand der neu verpflichtete Albian Ajeti noch nicht im Aufgebot.

Tottenham präsentierte sich weniger souverän als Manchester City und Liverpool (4:1 am Freitag gegen Norwich). Erst in den Schlussminuten sicherte Harry Kane mit zwei Toren (86. und 90.) den 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Aston Villa. Lange Zeit waren die Londoner erfolglos dem frühen Gegentreffer hinterher gerannt. In der 73. Minute gelang dem für 60 Millionen Euro von Lyon gekommenen Tanguy Ndombélé schliesslich das 1:1.

Telegramm:

West Ham - Manchester City 0:5 (0:1). - 59'870 Zuschauer. - Tore: 25. Jesus 0:1. 51. Sterling 0:2. 75. Sterling 0:3. 84. Agüero (Foulpenalty) 0:4. 91. Sterling 0:5. - Bemerkungen: West Ham ohne Ajeti (nicht im Aufgebot).

Tottenham - Aston Villa 3:1 (0:1). - 60'407 Zuschauer. - Tore 9. McGinn 0:1. 73. Ndombélé 1:1. 86. Kane 2:1. 90. Kane 3:1.

Die weiteren Spiele der 1. Runde. Freitag: Liverpool - Norwich City 4:1. - Samstag: Bournemouth - Sheffield United 1:1. Burnley - Southampton 3:0. Crystal Palace - Everton 0:0. Watford - Brighton & Hove Albion 0:3. - Sonntag: Leicester City - Wolverhampton 15.00. Newcastle United - Arsenal 15.00. Manchester United - Chelsea 17.30.