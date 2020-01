LeBron James vor weiteren Meilensteinen

Der Star der Los Angeles Lakers liegt in der ewigen Skorerliste der NBA mit nun 33'626 Karriere-Punkten nur noch 17 Zähler hinter dem drittplatzierten Kobe Bryant und wird am 16. Februar in Chicago zum 16. Mal als Starter in ein Allstar Game gehen.

In der Nacht auf Freitag verbuchte James beim 128:113-Erfolg der Lakers bei den Brooklyn Nets mit 27 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists sein zehntes Triple-Double der Saison. Zuvor war er zusammen mit Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks mit den meisten Stimmen zum Captain des Allstar-Teams gewählt worden. James avanciert damit zum ersten 16-maligen Allstar-Starter in der NBA.