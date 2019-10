Kriens-Luzern wurde in Thun in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit vorentscheidend distanziert und kam danach nie mehr gefährlich heran. Der weissrussische Liga-Topskorer Hleb Harbuz in Diensten der Innerschweizer war mit seinen sieben Toren zwar der beste Skorer der Partie, er leistete sich aber auch über 50 Prozent Fehlschüsse.

Drei Punkte beträgt nun der Rückstand von Kriens-Luzern auf Pfadi Winterthur, das weiterhin ungeschlagen ist. Im Zürcher Kantonsderby gegen GC Amicitia Zürich (31:26) liessen die Winterthurer den Gegner nach einer vermeintlich sicheren Pausenführung zu Beginn der zweiten Halbzeit bis auf einen Treffer herankommen. Erst in den letzten gut zehn Minuten setzte sich der Leader entscheidend ab. Kevin Jud erzielte in der Schlussphase sechs seiner insgesamt elf Tore.

Am Tabellenende bleiben RTV Basel und Endingen sieglos. Die Basler verloren beim BSV Bern nach einer Zweitore-Führung zur Pause noch mit 23:29. Aufsteiger Endingen war im Derby gegen Suhr Aarau chancenlos und ging mit 19:31 unter. Bei Suhr Aarau gelang dem neu verpflichteten Portugiesen Diogo Abreu Oliveira mit neun Toren ein Einstand nach Mass.

Resultate und Tabelle:

Pfadi Winterthur - GC Amicitia Zürich 31:26 (16:11). Wacker Thun - Kriens-Luzern 25:20 (14:9). BSV Bern - RTV Basel 29:23 (11:13). Suhr Aarau - Endingen 31:19 (13:7).

1. Pfadi Winterthur 7/13 (211:186). 2. Kriens-Luzern 7/10 (199:178). 3. Kadetten Schaffhausen 6/8 (192:157). 4. St. Otmar St. Gallen 6/8 (181:174). 5. Wacker Thun 7/8 (190:180). 6. Suhr Aarau 6/7 (146:139). 7. BSV Bern 7/6 (192:190). 8. GC Amicitia Zürich 7/3 (154:188). 9. Endingen 6/2 (143:171). 10. RTV Basel 7/1 (171:216).