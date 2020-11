Sie hatte sich am Sonntag in der Qualifikation an der Schulter verletzt. "Über Nacht sind die Schmerzen nicht abgeklungen", teilte die 28-jährige Zürcherin auf Instagram mit. Sie werde nun so bald wie möglich ein MRI machen lassen, um genaueres über die Verletzung zu wissen.

Am Samstag hatte Klingler in der Disziplin Speed einen Schweizer Rekord aufgestellt und den 7. Platz belegt.