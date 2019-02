Der 29-jährige Engländer verteidigt die WM-Gürtel nach WBA-, IBF-, WBO- und der unbedeutenden IBO-Version am 1. Juni im New Yorker Madison Square Garden gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Amerikaner Jarrell Miller.

Der 30-jährige New Yorker Miller hält nach 24 Kämpfen bei 23 Siegen (20 vorzeitig) und einem Remis. Vom US-Fachmagazin "The Ring" wird Miller aktuell als Nummer 9 innerhalb der Schwergewichts-Boxrangliste geführt.

Joshua bestritt seine bisherigen 22 Profikämpfe (22:0, 21 vorzeitig) in Grossbritannien. "Er macht einen Riesenfehler, sich auf der US-Bühne und damit in meinem Hinterhof präsentieren zu wollen. Joshua wird dafür mit der Übergabe seiner Gürtel büssen", kündigte Miller an.