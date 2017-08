Joshua, der auch die Gürtel der International Boxing Federation (IBF) und der International Boxing Organization (IBO) in seinem Besitz hat, hatte ursprünglich einen Rückkampf gegen Wladimir Klitschko geplant. Den am Donnerstag zurückgetretenen Ukrainer schlug Joshua im April durch K.o. in der 11. Runde.

Mit dem 27-jährigen Briten Joshua und dem elf Jahre älteren Ortiz treffen zwei ungeschlagene Boxer aufeinander. Joshua gewann seine bisherigen 19 Kämpfe, Ortiz behielt in 27 Fights die Oberhand. Wann der Titelkampf stattfindet, steht noch nicht fest.