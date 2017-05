Der 23-jährige Spieth musste den Sieg in seinem Heimat-Bundesstaat Texas mit einem Schlag Rückstand dem Landsmann Kevin Kisner überlassen. Er hat aber die Gewissheit, dass er drei Wochen vor dem US Open, dem zweiten Majorturnier des Jahres, zu seiner besten Form zurückgefunden hat. An drei seiner vorangegangenen fünf Turnieren verpasste er die Qualifikation für die Finalrunden.

Jordan Spieth, Sechster der Weltrangliste, hat in den nächsten Wochen und Monaten gute Aussichten, ähnlich erfolgreich abzuschneiden wie 2015, als er nacheinander das US Masters und das US Open gewann. Heuer finden nach dem US Open noch das British Open im Juli und die US PGA Championship im August statt.