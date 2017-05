Mit hervorragenden 63 Schlägen (7 unter Par) in der 3. Runde verschaffte sich der 29-jährige Day gute Aussichten auf den elften Sieg seiner Karriere auf der US PGA Tour. In der Schlussrunde liess er sich jedoch von Horschel einholen, worauf sich der Amerikaner mit einem Par am ersten Loch des Stechens durchsetzte.

Für Jason Day kommt der deutliche Formanstieg zur richtigen Zeit, denn innerhalb der nächsten drei Monate folgen die drei Majorturniere US Open, British Open und US PGA Championship. Days bislang einziger Triumph an einem Major war jener von der US PGA Championship im August 2015.