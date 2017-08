Das auf diese Saison hin neu formierte Duo gehört zu den Top 8 jener Weltrangliste, die die besten acht Resultate der letzten 365 Tage umfasst. Der mit 800'000 Dollar dotierte Wettkampf, der zum dritten Mal in dieser Form ausgetragen wird, findet vom 23. bis 27. August in Hamburg statt.

Nina Betschart/Tanja Hüberli, die ebenfalls seit dieser Saison zusammenspielen und in der letzten Woche an der WM in Wien wie Heidrich/Vergé-Dépré im Achtelfinal gescheitert waren, verpassten die Top 8 als 11. um 320 Punkte.

2016 hatten Heidrich (als Zweite mit Nadine Zumkehr) und Vergé-Dépré (Dritte mit Isabelle Forrer) im letzten internationalen Turnier mit ihren damaligen Partnerinnen in Toronto brilliert.