Ausgerechnet den beiden Team-Leadern Pablo Brägger und Oliver Hegi, die an allen sechs Geräten zum Einsatz kamen, gelang der Wettkampf im Aspire Dome in Katars Hauptstadt nicht optimal. Bereits zum Auftakt mussten die Reck-Europameister von 2017 und 2018 an ihrem Paradegerät einen argen Dämpfer hinnehmen. Nach einer fehlerhaften Übung von Brägger und einem Sturz von Hegi, der mit dem Kinn an der Stange angeschlagen hatte, war der Traum der beiden von einer WM-Medaille bereits früh geplatzt.

Brägger und Hegi fanden danach zwar in den Wettkampf und zeigten einige starke Vorträge, je ein Sturz kosteten sie und das Team aber noch weitere wichtige Zehntel. Brägger vermochte seinen Sprung nicht zu stehen, Hegi musste zum Abschluss am Barren das Gerät verlassen, mit 80,764 und 80,248 Punkten dürften sie aber den Einzug in den Mehrkampf-Final vom Mittwoch schaffen.

Wesentlich enger wird der Kampf um die Teilnahme am Team-Final. Das Schweizer Quintett fiel nach einem weiteren Sturz am Barren durch Christian Baumann knapp hinter die Niederlande zurück, einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen Top-8-Platz. Welche Teams am Montag um die Medaillen kämpfen werden, entscheidet sich am Freitag nach Abschluss der Qualifikation.