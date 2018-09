Als Vierte schafft die Equipe von Andy Kistler immerhin noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.

Nachdem die Schweizer nach den ersten beiden Umgängen vom Mittwoch und Donnerstag die Rangliste vor den USA angeführt hatten, zeichnete sich die grosse Enttäuschung für das Schweizer Quartett am Freitag früh ab. Werner Muff, der in den ersten beiden Prüfungen jeweils für das Streichergebnis gesorgt hatte, handelte der Schweizer Equipe als Startreiter mit drei Abwürfen und einer Zeitüberschreitung 13 Strafpunkte ein. Als nach Muff Janika Sprunger auf Bacardi nach zwei Verweigerungen am zweiten Hindernis sogar eliminiert wurde, rückten die Medaillenplätze in Ferne.

Nachdem Martin Fuchs auf Clooney fehlerlos geblieben war, sorgte Schlussreiter Steve Guerdat mit Bianca mit 4 Strafpunkten für den Schlusspunkt. Guerdat und Co. verpassten es damit, die magere Bilanz der Schweizer Springreiter an Weltmeisterschaften aufzupolieren. An den globalen Titelkämpfen - seit 1953 in unregelmässigen Abständen ausgetragen - resultierte bislang erst eine Bronzemedaille mit der Mannschaft 1994 in Den Haag.

Gold gewannen die USA im Stechen vor Schweden, Bronze ging an die deutsche Mannschaft.