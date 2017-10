Die 28-jährige Delfin-Spezialistin der Limmat Sharks Zürich wird an den Kurzbahn-Meisterschaften in Uster (24. bis 26. November) ein letztes Mal antreten, wie Swiss Swimming mitteilt.

Nach zwei starken Saisons holte sich Van Berkel am 26. August 2017 die lang ersehnte Medaille an einem internationalen Grossanlass. In Taipeh schwamm sie an ihrer vierten Universiade über 200 m Delfin zu Silber. Van Berkel qualifizierte sich für die Sommerspiele von London und Rio de Janeiro. Ihre beste Olympia-Klassierung war der 12. Rang in Rio (200 m Delfin in 2:07,90). Dieses Rennen bezeichnet Van Berkel als die grösste sportliche Leistung ihrer Karriere.

Zwischen 2009 und 2017 nahm Van Berkel an acht Weltmeisterschaften teil. Über 200 m Delfin erreichte sie dabei ihre besten Klassierungen. 2016 schaffte sie es in Windsor (Kurzbahn) als Zehnte in die Top Ten, ein Jahr später wurde sie Zwölfte auf der langen Bahn. Sechs Mal stand die Schweizerin bei Europameisterschaften im Final, holte mehrere Weltcup-Podestplätze und sicherte sich 63 Schweizer Meistertitel. Zurzeit hält die 28-Jährige drei nationale Einzelrekorde: über 200 m Rücken (2017), 200 m Delfin (2016) und 400 m Lagen (2016).

Van Berkel studierte an der Universität Zürich und schloss dieses Jahr am Lehrstuhl für Medienökonomie und Management ihr Doktorat ab. Sie kehrt nun von ihrem Wohnort Heidelberg in Deutschland zurück in die Schweiz.