Fortsetzung der Fussball-Meisterschaft ist möglich

Zudem dürfen die Profiligen wie beispielsweise die Fussballer ab 8. Juni mit Geisterspielen, also Wettkämpfen ohne Zuschauer, ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die seit März unterbrochenen Meisterschaften der Swiss Football League könnten damit fortgesetzt werden.

Grossveranstaltungen mit Publikum wird es aber den ganzen Sommer hindurch nicht geben. Bis Ende August wird keine Sportveranstaltung vor vollen Stadien oder Arenen ausgetragen. Davon betroffen sind unter anderen das Leichtathletik-Meeting in Lausanne (20. August) oder das Jubiläumsfest der Schwinger in Appenzell am 30. August.