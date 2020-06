Football-Szene trauert um Reche Caldwell

Den Angaben zufolge starb Caldwell am Samstag in Tampa, Florida, im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines mutmasslichen Raubüberfalls. Er soll erschossen worden sein.

Caldwell spielte zwischen 2002 und 2007 in der National Football League für die San Diego Chargers, die New England Patriots und die Washington Redskins. Unter anderen Ex-Patriots Quarterback Tom Brady veröffentlichte Beileidsbekundungen in den sozialen Medien. Caldwell war nach seinem Karriereende mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten und sass eine Zeit lang im Gefängnis.