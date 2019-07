Die örtliche Polizei bestätigte am Montag entsprechende Berichte amerikanischer Medien.

Pernell "Sweet Pea" Whitaker gehörte zu seiner Aktivzeit zu den besten Boxern weltweit. Er galt als Meister der Verteidigung. Insgesamt errang er WM-Titel in vier Gewichtsklassen, dazu gewann er 1984 in Los Angeles Olympiagold im Leichtgewicht. In Erinnerung blieb auch sein Unentschieden gegen Julio Cesar Chavez 1993 in San Antonio, das angesichts seiner Dominanz bis heute als eine der grössten Fehleinschätzungen der Kampfrichter angesehen wird.

Nach seiner Laufbahn arbeitete Whitaker unter anderem als Box-Trainer. Zeit seines Erwachsenen-Lebens plagte er sich mit Alkohol- und Drogenproblemen. Weil er 2003 gegen seine Bewährungsstrafe wegen Kokainbesitzes verstossen hatte, verbüsste er eine mehrjährige Bewährungsstrafe. Whitaker war Vater von fünf Kindern. Vier stammten aus seiner geschiedenen Ehe.